'الساحر' والسفاح' في اجتماع مهم لرسم خارطة الكرة العراقية

ويحتضن مقر نادي الكرخ، اجتماع النجمين الدوليين، بحضور رئيس النادي شرار حيدر، الذي بدوره سيقرب وجهات النظر بين "الساحر" و "السفاح" من اجل رسم خارطة الكرة العراقية.

ويطمح راضي الى التوصل الى اتفاق مع محمود كي يكون النجمان في كتلة واحدة خلال انتخابات الاتحاد المقبلة، خاصة وان الأول يطمح لمنصب رئيس الاتحاد.



تجدر الإشارة الى ان الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، تعمل على تعديل النظام الأساسي للاتحاد والتهيئة لانتخابات جديدة خلال مدة 6 أشهر.