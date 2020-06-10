'الساحر' والسفاح' في اجتماع مهم لرسم خارطة الكرة العراقية

2020-06-10 | 15:22
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يجتمع النجم الدولي السابق احمد راضي مع نظيره يونس محمود في مقر نادي الكرخ الرياضي بالعاصمة بغداد من اجل بحث ملف الترشح لانتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم.
ويحتضن مقر نادي الكرخ، اجتماع النجمين الدوليين، بحضور رئيس النادي شرار حيدر، الذي بدوره سيقرب وجهات النظر بين "الساحر" و "السفاح" من اجل رسم خارطة الكرة العراقية.
ويطمح راضي الى التوصل الى اتفاق مع محمود كي يكون النجمان في كتلة واحدة خلال انتخابات الاتحاد المقبلة، خاصة وان الأول يطمح لمنصب رئيس الاتحاد.
تجدر الإشارة الى ان الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، تعمل على تعديل النظام الأساسي للاتحاد والتهيئة لانتخابات جديدة خلال مدة 6 أشهر.
ويطمح راضي الى التوصل الى اتفاق مع محمود كي يكون النجمان في كتلة واحدة خلال انتخابات الاتحاد المقبلة، خاصة وان الأول يطمح لمنصب رئيس الاتحاد.
تجدر الإشارة الى ان الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، تعمل على تعديل النظام الأساسي للاتحاد والتهيئة لانتخابات جديدة خلال مدة 6 أشهر.
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