طيار عراقي 'يغضب' هيفاء وهبي.. والاخيرة تهدد بمقاضاته

فوجئت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، باستخدام طيار عراقي فتاة شبيهة لها، من أجل الترويج لنفسه.
وصاحبت البيان صور لفتاة شبيهة لهيفاء وهبي.
من جانبها، عبرت الفنانة اللبنانية عن اندهاشها الكامل من الزج باسمها فى مثل هذه الأمور دون علمها، والاستعانة بشبيهة لها.
وقالت عن شبيهتها للصحيفة المصرية: "ليست شكلي ولا أعرف عنها شيء، أنا لا قصيرة ولا سمراء اللون، وبمجرد نشر هذه الصور سيلحظ جمهوري الفارق بيني وبينها على الفور".
وهددت هيفاء وهبي كل من يستخدم اسمها عن طريق صور مفبركة بمقاضاتهم على الفور، بل ومطالبتهم بتعويض مادي ومعنوي على سلوك واتباع مثل هذه الأساليب غير السوية بل والإجرامية"، بحسب وصفها.
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