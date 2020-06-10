البرلمان يعقد جلسة اعتيادية برئاسة الحلبوسي

عقد مجلس النواب، الاربعاء، جلسة اعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 174 نائباً. وقال المجلس في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الـحـلـبـوسـي "افـتـتـح أعـمـال الجلسة رقم (٥) اليوم الاربعاء بحضور ١٧٤ نائباً". وكان المجلس قرر تأجيل جلسته المقرر عقدها في الساعة الواحدة ظهراً نصف ساعة.

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