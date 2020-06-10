الصحة تعلن تسجيل 1146 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تم فحص (٧٨٣٥) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٣٠٥٢٦)".واوضحت، "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (١١٤٦) إصابة في العراق موزعة كالتالي:بغداد/ الرصافة: ٢١٩بغداد/ الكرخ: ١٤٩مدينة الطب: ١١٤النجف: ١٠١البصرة: ٦٢السليمانية: ١١٣اربيل: ٦٠دهوك: ٢كربلاء: ٢٤واسط: ٣٧كركوك: ١٧ديالى: ١٤بابل: ٧٣ميسان: ٣٤ذي قار: ٩٩المثنى: ٧صلاح الدين: ١١الأنبار: ٦نينوى: ٤

الشفاء: ٣٨٣حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٥٥

بغداد/ الكرخ: ١١٦

مدينة الطب: ١٨



النجف: ١٢البصرة: ٢٣اربيل: ٤كربلاء: ٣٣كركوك: ٢واسط: ٤٩ذي قار: ٥٠بابل: ١٦ميسان: ٥

الوفيات : ٣٤ حالة

بغداد/ الرصافة: ١٦

بغداد/ الكرخ: ٧

مدينة الطب: ٣

السليمانية: ٢

كربلاء: ١

ديالى: ١

واسط: ٣

المثنى: ١

وتابعت ان "مجموع الإصابات : ١٥٤١٤، ومجموع حالات الشفاء: ٦٢١٤، والراقدين الكلي: ٨٧٧٤، والراقدين في العناية المركزة: ٨٨، فيما بلغ مجموع الوفيات: ٤٢٦".