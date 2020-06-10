الصحة تعلن تسجيل 1146 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاربعاء، الموقف الوبائي اليومي للاصابات المسجلة لفيروس كورونا المستجد في العراق، مشيرة الى تسجيل 1146 اصابة جديدة بالفيروس و34 حالة وفاة، فضلا عن 383 حالة شفاء.
واوضحت، "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (١١٤٦) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة: ٢١٩
بغداد/ الكرخ: ١٤٩
مدينة الطب: ١١٤
النجف: ١٠١
البصرة: ٦٢
السليمانية: ١١٣
اربيل: ٦٠
دهوك: ٢
كربلاء: ٢٤
واسط: ٣٧
كركوك: ١٧
ديالى: ١٤
بابل: ٧٣
ميسان: ٣٤
ذي قار: ٩٩
المثنى: ٧
صلاح الدين: ١١
الأنبار: ٦
نينوى: ٤
الشفاء: ٣٨٣حالة ، وكما يلي:
بغداد/ الرصافة: ٥٥
بغداد/ الكرخ: ١١٦
مدينة الطب: ١٨
البصرة: ٢٣
اربيل: ٤
كربلاء: ٣٣
كركوك: ٢
واسط: ٤٩
ذي قار: ٥٠
بابل: ١٦
ميسان: ٥
الوفيات : ٣٤ حالة
بغداد/ الرصافة: ١٦
بغداد/ الكرخ: ٧
مدينة الطب: ٣
السليمانية: ٢
كربلاء: ١
ديالى: ١
واسط: ٣
المثنى: ١
وتابعت ان "مجموع الإصابات : ١٥٤١٤، ومجموع حالات الشفاء: ٦٢١٤، والراقدين الكلي: ٨٧٧٤، والراقدين في العناية المركزة: ٨٨، فيما بلغ مجموع الوفيات: ٤٢٦".
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