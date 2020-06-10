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الصحة تعلن تسجيل 1146 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاربعاء، الموقف الوبائي اليومي للاصابات المسجلة لفيروس المستجد في العراق، مشيرة الى تسجيل 1146 اصابة جديدة بالفيروس و34 حالة وفاة، فضلا عن 383 حالة شفاء.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تم فحص (٧٨٣٥) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٣٠٥٢٦)".

واوضحت، "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (١١٤٦) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة: ٢١٩
بغداد/ الكرخ: ١٤٩
مدينة الطب: ١١٤
النجف: ١٠١
البصرة: ٦٢
السليمانية: ١١٣
اربيل: ٦٠
دهوك: ٢
كربلاء: ٢٤
واسط: ٣٧
كركوك: ١٧
ديالى: ١٤
بابل: ٧٣
ميسان: ٣٤
ذي قار: ٩٩
المثنى: ٧
صلاح الدين: ١١
الأنبار: ٦
نينوى: ٤

الشفاء: ٣٨٣حالة ، وكما يلي:
بغداد/ الرصافة: ٥٥
بغداد/ الكرخ: ١١٦
مدينة الطب: ١٨

النجف: ١٢
البصرة: ٢٣
اربيل: ٤
كربلاء: ٣٣
كركوك: ٢
واسط: ٤٩
ذي قار: ٥٠
بابل: ١٦
ميسان: ٥

الوفيات : ٣٤ حالة
بغداد/ الرصافة: ١٦
بغداد/ الكرخ: ٧
مدينة الطب: ٣
السليمانية: ٢
كربلاء: ١
ديالى: ١
واسط: ٣
المثنى: ١

وتابعت ان "مجموع الإصابات : ١٥٤١٤، ومجموع حالات الشفاء: ٦٢١٤، والراقدين الكلي: ٨٧٧٤، والراقدين في العناية المركزة: ٨٨، فيما بلغ مجموع الوفيات: ٤٢٦".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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