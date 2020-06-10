بالوثيقة.. نائب يطالب الكاظمي ببيان اسباب عدم إحالة رئيس الوقف الشيعي للتقاعد

تنشر الخليج 365، بالوثيقة مطالبة النائب جمال المحمداوي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بيان أسباب عدم إحالة رئيس ديوان الوقف الشيعي للتقاعد مع تجاوز عمره السن القانوني.

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