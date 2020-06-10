منهم أريانا جراند.. مشاهير من أصول عربية لا تعرفهم (صور)

هذه قائمة بأشهر 6 مشاهير عرب قليل من الأشخاص يعرفون بأصولهم العربية بحسب ما نشر موقع arabnews.

أريانا جراند



نجمة البوب والتي تملك أصولا جزائرية أو مغربية، وبحسب ما نشرت على صفحتها الخاصة على "فيسبوك" في عام 2014، بأنها اكتشفت بوجود أجداد لها من اليونان ومن شمال أفريقيا.



جيري سينفيلد



الكوميدي الأمريكي، المعروف بلعب نسخة شبه خيالية منه في المسرحية الهزلية سينفيلد، يملك اصولا عربية من والدته نصف السورية.

ديفيد جوتا

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ينحدر الـ"دي جي" الفرنسي من أصول جهة الوالد من أصول مغربية.

ستيف جوبز



ولد ستيف جوبز، الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" الراحل، لأسرة عربية، فوالده سوري، وتم تربيته من قبل زوجين أمريكيين عندما كان طفلا.

زوي سالدانا



ولدت الممثلة لأب من الدومنيكان وأم من بورتوريكو، إلا أنها أكدت في إحدى المقابلات بأنها لبنانية من طرف الأم.

جايد ثيروال



التي تحدثت عن أصولها العربية من خلال جدها من أصول يمنية وجدتها من أصول مصرية.