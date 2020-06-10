'تويتر' تُطلق تقنية 'فليتس' الجديدة لنشر القصص!

أطلقت منصة التدوين المصغر "تويتر" رسميا تقنية "فليتس" الجديدة، المقتبسة من "إنستغرام" و"سناب شات".
ويمكن تحميل تلك الخدمة الجديدة عبر تحديث جديد لـ"تويتر" بصورة مجانية عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، وستصبح متاحة لجميع المستخدمين خلال الأيام المقبلة.
ولن يسمح حتى الآن لمستخدمي تويتر بالإعجاب أو إعادة التغريد أو الرد على تقنية "فليتس" عند نشرها.
ولتشغيل تلك التقنية عبر تويتر يمكنك التوجه إلى صورة ملفك الشخصي على منصة تويتر، والنقر عليها لإنشاء "فليتس"، ثم إضافة نص أو صور أو مقاطع فيديو.
وكانت "تويتر" قد أعلنت، في مارس/آذار الماضي، عن تقنية "فليتس"، وأنها ستختبرها بصورة جزئية في البرازيل، قبل إطلاقها رسميا.
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