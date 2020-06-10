اعتقال عنصرين بـ'داعش' في عملية امنية بصحراء الانبار

اعلنت قيادة شرطة محافظة الانبار، الاربعاء، عن اعتقال عنصرين من تنظيم "داعش" مطلوبين بتهمة الارهاب بعملية امنية في صحراء الانبار. وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بناءً على توجيهات وتعليمات قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار بمتابعة الخلايا النائمه وزمر تنظيم داعش الارهابي القت مديرية شرطة قضاء البغدادي القبض على كل من الارهابي (علي عطالله عبد ملاجي) والارهابي (فلاح حميد محمود)".



واكدت القيادة ان "المعتقلين مطلوبان وفق الماده ٤ ارهاب"، مبينة ان العملية تمت "في صحراء الانبار (وادي الحجيه)".

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