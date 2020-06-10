انت الان تتابع سيؤول: بيونغ يانغ تحملنا مسؤولية العلاقات المتوترة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الاربعاء ان كوريا الشمالية تحمل جارتها الجنوبية مسؤولية العلاقات المتوترة بينهما.

واكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي جيونغ كيونغ -دو خلال اجتماع لكبار القادة العسكريين للنصف الأول من العام الحالي ان الشمال بدأ يغير تعامله مع الجنوب بشكل كامل احتجاجا على تعامل الجنوب مع حملة ارسال منشورات مناهضة للنظام الكوري الشمالي.

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واضاف جيونغ "قرر جيشنا التنفيذ الكامل للاتفاق العسكري المبرم في 19 سبتمبر لمواصلة الجهود لتحقيق الحد من التوترات العسكرية ودعم سياسة الحكومة لاخلاء شبه الجزيرة الكورية من الاسلحة النووية والسلام عسكريا".

ويهدف الاتفاق العسكري الذي وقع في 19 سبتمبر عام 2018 الى الحد من التوترات الحدودية والحيلولة دون وقوع اشتباكات عرضية ووقف جميع الاعمال العدائية بين الكوريتين الشمالية والجنوبية في البر والبحر والجو وتطبيق اجراءات جديدة للعمليات العسكرية.