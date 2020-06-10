شباب الصحفيين المصريين يهاجمون "منی مینا" بسبب ترويجها للشائعات التى تطلقها الإخوان الإرهابية.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

هاجمت جبهة شباب الصحفيين المصريين الدكتورة المصرية منی مینا بسبب ترويجها للشائعات التى تطلقها جماعة الإخوان الإرهابية.مؤكدة الجبهة علي ان الطابور الخامس يكشف النقاب عن نفسه ويتبنى نفس أكاذيب الإخوان وشائعاتهم عبر الظهور في كافة وسائل التواصل الاجتماعی.

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قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: هل فكرت مني مينافي حلول عملية للأزمات التي تفتعلها ولماذا لا نجد هذا الصخب والجدل العبثي في أي مجتمع آخر.. هل المشاكل التى تدعين وجودها في مصر فقط ولكن في العالم أجمع .. أم أن مصر ابتليت بك و أذناب الإخوان والفوضوين الجهلاء ؟".

أضاف طوالة: الأوراق تنكشف الآن وأصبح اللعب على المكشوف..الكل يعلم أن مخططكم أيها الخونة توجيه الإحباط للشارع المصرى وتحويل قصصكم الواهيةالي كوابيس يومية تفقد المصريين الثقة في حكومتهم ومؤسساتهم الوطنية يا ترى مين المستفيد من الكلام ده ؟؟ أكيد مش مصر ولا المصريين .. توقفوا يا عملاء الإخوان وأذنابهم .. وإلا فإن الحساب قادم لا محالة.

وأشار رئيس الجبهة إلي أن مني مينا واخواتها أصبحوا اوراق محروقة والشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدر جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر كشف مخططاتهم الخسيسة والتي تأتي في إطار محاولاتهم اليائسة و البائسة لتشويه مصر وتصدير صوره غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد