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مصرع حوثيين من أبناء إب بنيران القوات الحكومية في الجوف وصرواح

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020

مصرع حوثيين من أبناء إب بنيران القوات الحكومية في الجوف وصرواح

الجوف - الخليج 365

قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية من أبناء محافظة إب بنيران قوات الجيش الوطني بجبهات الجوف وصرواح.

 

وأكدت مصادر محلية مصرع أكثر من 13 من عناصر المليشيا من عدد من مديريات إب تم نقلهم إلى جبهات القتال الأيام الماضية ولقوا حتفهم بنيران قوات الجيش الوطني.

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وبحسب المصادر فإن من بين صرعى المليشيا الحوثية من أبناء إب، الصريع "عاطف بشير علي الحداد" من أبناء مديرية حزم العدين غرب إب، والصريع "سيف أحمد صالح الحداء" من أبناء مديرية القفر، والصريع "صلاح حسن أحمد الذنبة" من أبناء مديرية ريف إب، والصريع "علي عبدالله صالح الحداد" من أبناء مديرية المخادر شمال إب.

 

ويأتي مقتل عناصر المليشيا بعد أيام من مصرع عدد من مسلحي المليشيا من أبناء إب من بينهم بلال عبدالله الجماعي ورسام أحمد عتوان ومجاهد محمد عطران وعلي عبدالله علي الكدهي ورسام مجاهد الأشول، وعفيف علي العفيف ووزان فؤاد الجماعي وآخرين لقوا حتفهم بجبهات القتال الحوثية.

 

ويأتي مصرع عناصر المليشيا بالتزامن مع تشيع المليشيا للعشرات من عناصرها بمحافظات صعدة وذمار وصنعاء

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