شكرا لقرائتكم حفتر: الجيش الليبي سيواصل الحفاظ على سيادة البلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، الأربعاء، إن الجيش الليبي سيواصل الحفاظ على سيادة البلاد، وذلك خلال استقباله للسفير الألماني في ليبيا.
وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أن حفتر استقبل اليوم في مكتبه بمقر القيادة العامة، سفير جمهورية ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا.
وأوضح مكتب إعلام القيادة العامة أن القائد العام عبر خلال اللقاء عن شكره لجهود الدولة الألمانية المُستمرّة في دعم السلام في ليبيا.
وأشار مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة إلى أن المشير حفتر أكد استمرار القوات المسلحة في سعيها لحفظ الوطن وسيادته ووحدة أراضيه.
وأضاف مكتب الإعلام في القيادة العامة أنه تم خلال هذا اللقاء الحديث حول إعلان القاهرة الذي أعلنت ألمانيا تأييده في وقت سابق.
وأكد مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة أن أوفتشا أثنى على انضباطية القوات المسلحة والتزام كافة منتسبيها لأوامر القائد العام.
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