شكرا لقرائتكم خبر عن محلية النواب: المواطن بيركب توك توك لإخلال جهاز تنظيم النقل بواجباته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حمل النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، المسئولية لهيئة النقل وجهاز تنظيم النقل، فى اتجاه المواطنين إلى ركوب "التوك توك"، قائلاً "المواطن الذى نخشى عليه بيركب التوك توك، لأن هيئة النقل وجهاز تنظيم النقل أخلا بواجباتهما".

وأضاف السجينى، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسته، اليوم الأربعاء، لمناقشة موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للعام الجديد 2020/2021 – أن هذا الإخلال بالواجبات دفع المواطن إلى أن يحلها بطريقة عشوائية، قائلاً "المواجهة تحتاج إلى حكمة ومواجهة".

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وعن الخطة التى أشار إليها رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة عن تقديمه دراسة لتقليل الدعم خلال 3 سنوات وتحريك سعر التذكرة، لاسيما أن القيمة الفعلية التى تقف على الهيئة للتذكرة الواحدة تقدر بـ8 جنيهات، علق السجينى قائلاً "تقديرى، تستطيع تحريك القيمة على مرحلتين بواقع جنيه فى كل مرحلة، بما يمكن الهيئة من تصفية العبء، مثلما قام الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بتحريك الدعم عن الكهرباء مرحلياً، لكن بشرط أن يجد المواطن نفسه أمام خدمة مختلفة تماما، وقتها ستجد المواطن يقف معك".

وشدد النائب أحمد السجينى على أهمية تعظيم موارد الهيئة، وأن يكون هناك عصف ذهنى فى هذا الصدد، لاسيما والخسائر التى تتعرض لها، مشيراً إلىي أن كلمة السر دائما هى الإدارة.

في سياق متصل، طالب النائب أحمد السجينى وزارة التنمية المحلية بتحديد عواصم المحافظات التى بها تكدس سكانى، وطرح أراضى مخططة بديلة لقرار وقف تراخيص البناء.