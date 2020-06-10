نقيب المحامين: توريد 150 ألف كمامة للنقابة بقيمة 650 ألف جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة طوارئ مكافحة فيروس كورونا بنقابة المحامين، اليوم الأربعاء، اجتماعا لها برئاسة النقيب لبحث آخر مستجدات العمل باللجنة لخدمة المحامين، وذلك فى حضور عضوى مجلس النقابة العامة محمد الكسار، وفاطمة الزهراء غنيم.
وأعلن نقيب المحامين عن إتمام التعاقد على توريد 150 ألف كمامة للنقابة بقيمة 650 ألف جنيه، وسيتم توزيعها على النقابات الفرعية خلال الأيام المقبلة، لتوزع على المحامين فى المحاكم، مشيدا بالجهود التى يقوم بها أعضاء اللجنة لخدمة السادة المحامين على مستوى الجمهورية.
وقررت اللجنة خلال الاجتماع الآتى:
1) إخطار الصيدليات المتعاقد معها بواسطة النقابة لتوفير الأدوية الخاصة لعلاج فيروس كورونا وفقا لبروتوكول العلاج الصادر من وزارة الصحة.
2) التعاقد مع طيب آخر إضافة لطبيب النقابة للرد على استفسارات السادة المحامين الخاصة بفيروس كورونا.
3) تجهيز أتوبيسين من أتوبيسات النقابة لاستخدامهم كعربتى إسعاف لنقل الزملاء المصابين بفيروس كورونا إلى المستشفيات، على أن يعمل عليها 4 سائقين لتكون متاحة على مدار الـ24 ساعة، مع توفير معدات الوقاية للسائقين والمتمثلة فى البدلة والخوذة والماسك، إضافة لتوفير معدات الوقاية لموظفى العلاج لتعاملهم المباشر مع المصابين وأسرهم أثناء اصدار خطابات العلاج.
4) بحث التعاقد مع هيئة الإسعاف لتوفير أنابيب الأكسجين التى يحتاجها المحامون المصابون بفيروس كورونا والذين يخضعون للعزل المنزلى.
5) مخاطبة وزارة الصحة لتوفير عدد من حقائب العلاج للمحامين المصابين الذين يخضعون للعزل المنزلى.
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