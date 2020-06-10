شكرا لقرائتكم خبر عن سياحة النواب توافق على موازنة الطيران.. وصدقى: القطاع الأكثر تضررا من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة السياحة و الطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب على مشروعي خطة التنمية والموازنة للسنة المالية 2020- 2021، فيما يخص وزارة الطيران المدني والهيئات التابعة لها، وهى ديوان عام الوزارة وهيئة الأرصاد الجوية وصندوق دعم الطيران.

وأكدت اللجنة، أن جميع البنود تمت صياغتها بما تم التوافق عليه بين وزارتي المالية والجهات التابعة لوزارة الطيران المدني.

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وقال النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن قطاع الطيران المدني يعد الأكثر تأثرا من أزمة فيروس كورونا " كوفيد 19 " فبعد انتشار الفيروس أغلقت دول العالم حدودها أمام حركة المسافريين المدنيين".

وقال صدقي، أنه تم فرض قيود للحد من انتشار الفيروس مما عرض حركة الطيران المدني لانخفاض هائل بسبب هذه القيود وكبد شركات الطيران سواء الرسمية " شركة مصر للطيران " او الخاصة خسائر كبيرة مع إلغاء الحجوزات.