شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر تنجح في إجراء الاختبارات الإلكترونية لطلاب سنوات النقل بكلية التربية الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار تفوق المنظومة التعليمة داخل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ونجاح وسيلة التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، استطاعت كلية التربية الخاصة بالجامعة الاستغناء عن أعمل أبحاث كبديل عن الامتحانات التحريرية لسنوات النقل، وإجراء اختبار إلكتروني لجميع الطلاب.

يأتي ذلك برعاية ودعم خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وإشراف الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة، والدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام الجامعة.

وقال الدكتور نبيل الزهار عميد كلية التربية الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الكلية استطاعت إجراء اختبارت الترم الثاني من العام الدراسي 2019-2020 للطلاب عبر منصة الجامعة الإلكترونية.

وأعلن الزهار، أن تمتع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالأساليب العلمية الحديثة والمتطورة، وقوة البنية التحتية التي تعمل على أعلى مستوى، مكّن ذلك الكلية من إجراء اختبارات الطلاب الإلكترونية بكل سهولة ويسر، دون اللجوء لعمل أبحاث.

وعن امتحانات السنوات النهائية، أوضح أن الكلية تعمل على الاستعداد بشكل كامل لامتحانات طلاب البكالوريوس، من خلال الإمكانيات التي توفرها الجامعة بدعم ورعاية رئيس مجلس الأمناء، خالد الطوخي.

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وأضاف أن الكلية، تلتزم بشكل الكامل بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنص عليها الخطة القومية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، التي سيتم تطبيقها باهتمام بالغ حفاظا على سلامة الطلاب.

وكشف عن إجراء عملية تعقيم للطلاب منذ دخول الجامعة، من خلال بوابات للتعقيم، مع توفير أدوات التطهير على أبواب اللجان، والعمل على التعقيم الكامل للأماكن التي ستجرى بها الامتحانات.

بدورها قال الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة تمتلك مراكز دعم مهمتها الأولى تذليل كافة العقبات أمام الطلاب وتسعى إلى الإجابة على جميع استفساراتهم على مدار الساعة، ويؤهلها لذلك البنية التحتية التكنولوجية القوية التي تمتلكها الجامعة منذ نشأتها.

وذكرت الكاشف أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تعد نموذجاً يحتذى به في مجال إنجاح وترسيخ تجربة التعليم الإلكتروني، حيث تمتلك منصة تعليمية قوية ومتطورة، الأمر الذي ساهم في استكمال الدراسة بشكل تفاعلي من خلال بث المحاضرات وإيصالها للطلبة بطريقة مبتكرة وأكثر تفاعلا، وأيضا إجراء امتحانات سنوات النقل لبعض الكليات من خلالها.