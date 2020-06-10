شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على موازنة السياحة ويوصى بتأجيل سداد فواتير كهرباء الفنادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة السياحة و الطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو صدقي، على مشروعي خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020- 2021 فيما يخص وزارة السياحة و الهيئات التابعة لها.

‎وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بالرقابة و المتابعة على تطبيق المعايير الدولية في الحماية والتعقيم و التطهير للانشطة السياحية المختلفة وما يتعلق بها و إطلاق مبادرة " مصر واجهة نظيفة ".

‎و شددت اللجنةعلى ضرورة استغلال فترة التوقف في رفع كفاءة البنية التحتية للقطاع السياحي و الفندقي و كذلك تحسين الطرق المؤدية للمدن و المناطق السياحية والاثرية .

‎ودعت اللجنة لاجراء دورات تدريبية مكثفة للعمالة بالقطاع لضمان الحفاظ على مهاراتهم وعدم هجرتهم من قطاع السياحة لصالح قطاعات اخرى و كذلك العمل على زيادة البرامج التدريبية المتعلقة بالوقاية والتطهير و خصاصا في كيفية استخدام المواد المطهرة .

‎و أوصت اللجنة بضرورة الاسراع في إصدار قانون تنظيم السياحة الصحية و الاستشفائية لما تتمتع به مصر من مقومات في هذا المجال و العمل على سرعة عقد اللجنة الخاصة بالتذاكر المجمعة و التابعة للمجلس الأعلى للاثار و الانتهاء من تسوية قيمة تلك التذاكر مع شركات السياحة وخصوصا بعد اخر زيادة الرسوم على تلك التذاكر .

‎و أوصت لجنة السياحة بمجموعة من المطالب تتعلق بالمبادرات و التسهيلات خلال اجتماعها على ضرورة تفعيل صندوق إعانات الطوارئ لدعم القطاع بسيولة نقدية لمواجهة المصروفات الضرورية من رواتب و ايجار و مرافق على ان يتم استردادها بعد عودة النشاط السياحي بعد عام وبدون فوائد

‎و دعت اللجنة لتأجيل سداد فواتير الكهرباء و المياه و الغاز الطبيعي للفنادق و المنشآت السياحية خلال الأزمة و استثناء القطاع السياحي من قيمة 19% الزيادة التي اعلنتها الحكومة مؤخرا بقيمة في فواتير الكهرباء ولو لمدة 6 اشهر على الاقل .

‎كما طالبت اللجنة في توصياتها بتمديد أجل القروض و إعادة جدولتها بدون فوائد على أن تمتد هذه التسهيلات لفترة عام على الاقل بعد عودة النشاط السياحي لمعدله الطبيعي و مد المواعيد النهائية المحددة لسداد ضرائب الشركات و الضرائب العقارية وغيرها من الضرائب و الاستمرار في اجراءات التسويات المالية مع ملاك الفنادق و المنشات السياحية لغير المنتظمين و التأكيد على تفعيل مبادرة البنك المركزي و متابعة الاجراءات الخاصة بها .

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‎و شملت التوصيات حزمة من المطالب فيما يخص الترويج و التنشيط السياحي حيث دعت لابتكار شكل جديد للترويج لمصر كمقصد سياحي عالمي يتناسب مع التغييرات العالمية و الاستعانة بالاساليب التكنولوجية الحديثة و المبتكرة لاجتذاب مجموعات جديدة من الزائرين و ضمان تكرارية الزيارة

‎و شددت اللجنة على ضرورة استغلال نشاط السياحة الصحية و الاستشفاء البيئي في الترويج للمنتج السياحي المصري بعد وضع القانون المنظم لذلك حيث انه من المتوقع أن يشهد هذا النمط السياحي اقبالا كبيرا في الفترة القادمة بعد أزمة كورونا .

‎ودعت اللجنة ايضا لتنمية السياحة النيلية و دعم و تطوير المراسي من القاهرة الى اسوان لتفعيل منظومة الرحلات النيلية الطويلة . \























