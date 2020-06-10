لم تسجل سبتة المحتلة، منذ ستة أيام على التوالي، أية حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، إذ انخفض عدد الحالات النشطة في المدينة إلى 9 حالات فقط، من مجموع الحصيلة التراكمية للمصابين، البالغة 222 حالة.
وبحسب موقع “ألفارو”، فإن المصابين التسعة يوجدون في العزل المنزلي تحت المراقبة الطبية اللازمة.
وأضاف الموقع ذاته، أن مجموع المتماثلين للشفاء ارتفع إلى 209 حالة، بعد تسجيل 24 حالة تعافي جديدة من “كوفيد-19”.
واستقر عدد الوفيات في الثغر المحتل منذ بداية الجائحة في 4 حالات فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر سبتة المحتلة لم تسجل أية إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″ منذ 6 أيام.. وعدد الحالات النشطة 9 فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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