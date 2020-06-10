قضية الطفلة إكرام.. نسرين الراضي: خدلت من طرف عائلتها.. والشوبي: والدها لا يستحق الأبوة

تفاعل الممثلان المغربيان، محمد الشوبي، ونسرين الراضي، مع قضية الطفلة إكرام، التي شغلت الرأي العام، بعدما تعرضت للاغتصاب من طرف رجل أربعيني في مدينة طاطا، وخلقت متابعته في حالة سراح ضجة واسعة، قبل أن يلغى القرار الأول، ويتقرر متابعته في حالة اعتقال.

واعتبرت نسرين الراضي أن إكرام، الطفلة ذات 6 سنوات، خُدلت من طرف القانون، وعائلتها كذلك، بعدما تنازل الأب للمغتصب ليصبح متابعا في حالة سراح مؤقت، وذلك قبل صدور إلغاء القرار صباح اليوم الأربعاء.

وقالت الراضي، في تدوينة أمس الثلاثاء على أنستغرام: “بعدما تنازلات الأسرة تحت ضغوط على الأرجح على حسب قول الأب خرج المغتصب بسراح مؤقت مع تأجيل المحاكمة الى 1 شتنبر… ألَكُمْ أن تتصورو شعور أن تخذلك عائلتك ويخدلك القانون كيف لكم أن تتخيلو حق طفلة يباع كأنها لا شئ مجرد سلعة”.

الممثل الشوبي تفاعل هو كذلك مع الواقعة، التي فجرت غضب المغاربة، وعلق عليها: “الأب لي تنازل لمجرم مغتصب لطفلته ذات الست سنوات لا يستحق أن يكون أبا.. #حق_الطفلة_بيد_العدالة”.

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وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي غضبا عارما، وحملة أُطلق عليها شعار ” كلنا إكرام” يطلب من خلالها النشطاء، تحقيق العدالة، معبرين عن إدانتهم للجريمة، وكذا قرار متابعة الفاعل في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية.

واهتزت مدينة طاطا بعد واقعة اغتصاب طفلة، لم تتجاوز السادسة من عمرها في دوار إيمي أوكادير في فم الحصن، و”متابعة المشتبه فيه في حالة سراح”، بحسب ما أفادت به جمعيات حقوقية.

وساد غضب واسع لدى سكان مدينة طاطا، عبروا عنه في مسيرات احتجاجية، أمس الثلاثاء، شارك فيها عدد من سكان قرية “إيمي اوكادير” التابعة لإقليم طاطا، متوجهين نحو مركز بلدة “فم الحصن”، رافعين شعارات مطالبة بمعاقبة المشتبه فيه، ومنددين بواقعة الاغتصاب.