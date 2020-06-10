القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن ريال مدريد الإسباني سيواجه أزمة محتملة، في حال عودة الجماهير إلى الملاعب من جديد مع استئناف الموسم 2019-2020.
وكان الميرينغي قد نقل مبارياته إلى ملعب ألفريدو دي ستيفانو، الخاص بريال مدريد B، نظرًا لخضوع سانتياغو بيرنابيو لأعمال التجديد.
وحول هذا الأمر، قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، إن الأزمة تكمن في صغر مدرجات ملعب دي ستيفانو.
وفي ظل الأنباء، التي تفيد بإمكانية عودة الجماهير نهاية هذا الشهر، إذا سمحت الظروف الصحية بذلك، ستكون هناك مشكلة بسبب ضيق سعة الملعب.
وأبرزت الصحيفة أن الريال سيفقد حينها سلاحًا قويًا، وهو الجماهير، على عكس الأندية الأخرى، خاصةً في ظل اعتياده خوض مبارياته على ملاعب كبيرة، بحضور ضخم للمشجعين.
وستعود منافسات الليغا غدا الخميس، بديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس، ضمن الجولة الـ28.
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد سيواجه أزمة محتملة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.