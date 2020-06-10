ريال مدريد سيواجه أزمة محتملة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن ريال مدريد الإسباني سيواجه أزمة محتملة، في حال عودة الجماهير إلى الملاعب من جديد مع استئناف الموسم 2019-2020.

وكان الميرينغي قد نقل مبارياته إلى ملعب ألفريدو دي ستيفانو، الخاص بريال مدريد B، نظرًا لخضوع سانتياغو بيرنابيو لأعمال التجديد.

وحول هذا الأمر، قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، إن الأزمة تكمن في صغر مدرجات ملعب دي ستيفانو.

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وفي ظل الأنباء، التي تفيد بإمكانية عودة الجماهير نهاية هذا الشهر، إذا سمحت الظروف الصحية بذلك، ستكون هناك مشكلة بسبب ضيق سعة الملعب.

وأبرزت الصحيفة أن الريال سيفقد حينها سلاحًا قويًا، وهو الجماهير، على عكس الأندية الأخرى، خاصةً في ظل اعتياده خوض مبارياته على ملاعب كبيرة، بحضور ضخم للمشجعين.

وستعود منافسات الليغا غدا الخميس، بديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس، ضمن الجولة الـ28.