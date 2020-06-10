كوتينيو يقترب من تحديد وجهته القادمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن النجم البرازيلي، فيليب كوتينيو، اقترب من تحديد وجهته القادمة في الموسم الكروي الجديد 2020-2021.
وتنتهي إعارة كوتينيو إلى بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري، ويستعد برشلونة للاستماع إلى العروض المقدمة لضمه، ومعظمها من أندية البريمييرليغ.
وبحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن نيوكاسل يبدو الأقرب للحصول على خدمات كوتينيو.
وأوضحت الصحيفة، أن الأمور تطورت وتواصل مسؤولو نيوكاسل بالفعل مع المحيطين بكوتينيو لمعرفة مدى استعداد اللاعب لإبرام تلك الصفقة.
ولفتت إلى أن كوتينيو يتفاوض بالفعل مع نيوكاسل حول شروط الصفقة المحتملة.
ومع اهتمام أكثر من نادٍ إنجليزي بضم كوتينيو، ورغبته هو نفسه في العودة للبريمييرليغ، تعد فرص نيوكاسل الأكبر لضمه، نظرًا للقدرات الشرائية التي سيتمتع بها النادي، وطموحه بأن يصبح بين كبار إنجلترا بإبرام صفقات ضخمة.
وذكرت مجلة "فرانس فوتبول" أن نيوكاسل تواصل بالفعل مع برشلونة للتعرف على سعر كوتينيو.
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