الاحتلال يشق طرقات استيطانية في منطقة الأغوار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على شق وتعبيد طريق استيطاني من أراض فلسطينية تابعة لقرية بيت دجن بالأغوار الوسطى.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة، غسان دغلس، إن "جرافات الاحتلال شرعت بشق طريق في منطقة جبلية من أراض فروش بيت دجن، إلى الغرب من مستوطنة ‘الحمرا‘".
وأضاف دغلس أن "قيام الاحتلال بعمليات التجريف ينذر بمزيد من الاستيلاء على الأراضي لصالح المستوطنات وخدمتها".
تواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي، منذ أكثر من أسبوعين، أعمال التجريف واقتلاع الأشجار لشق طريق استيطاني "التفافي حوارة"، والذي يصل طوله نحو 7 كم، وسيتم من خلاله الاستيلاء على 406 دونم.
وقال دغلس إن "جرافات الاحتلال تواصل منذ أكثر من أسبوعين أعمال التجريف واقتلاع وتكسير أشجار الزيتون، وتجريف أراض المواطنين القريبة من معسكر حوارة العسكري، لشق الطريق الالتفافي الذي أقرته حكومة الاحتلال عام 2014 ضمن مجموعة طرق استيطانية أخرى في الضفة الغربية".
وأكد أن "سلطات الاحتلال كانت صادرت 406 دونم عام 2019 لصالح الطريق الاستيطاني من أراضي سبع قرى وبلدات هي؛ حوارة، وبيتا، وبورين، وعورتا، ويتما، والساوية، وياسوف، وستؤدي إلى اقتلاع أكثر من 3 آلاف شجرة مثمرة فيها".
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