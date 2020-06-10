اتهام: اختطفوه وعذبوه أمام والده بسبب قرض بالسوق السوداء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في حيفا، لائحة اتهام ضد 4 أشخاص من سكان منطقة الجليل، على خلفية ابتزاز رجل (54 عاما) بسبب عدم تسديده القرض الذي أخذه منهم كاملا بعد الفوائد.

ونسبت للمتهمين تهم، الخطف بهدف الابتزاز، الابتزاز بالقوة والتهديد، الاعتداء والتسبب بإصابة خطيرة، حبس شخص وإخفاء دلائل.

ويستدل من لائحة الاتهام، أن "الضحية المشتكي استلم قرضا بقيمة 80 ألف شيكل من اثنين من المتهمين، وقد طلبوا منه دفع فائدة بقيمة 5 آلاف شيكل لكل أسبوع، وبهذا فإنهم يستلمون فائدة بنسبة أكثر من 300%".

وتابعت أن "المشتكي تمكن من تسديد مبلغ 130 ألف شيكل، إلا أنه في مرحلة معينة لم يعد قادرا على دفع المزيد من المبالغ مع وجود الفائدة الرهيبة المطلوبة، وعليه قام المتهمون يوم 3 أيار/مايو الماضي بخطف الرجل بسيارة فارهة من نوع مازاراتي ونقلوه إلى مبنى وهناك قاموا بالاعتداء عليه".

وأضافت أن "المتهمين أحضروا والد الضحية المسن (82 عاما) إلى المكان ليشهد على تعذيب ابنه الخمسيني بهدف الضغط عليه من أجل تسديد القرض والتوجه لأبناء العائلة الآخرين لهذا الغرض".