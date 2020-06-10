شابة سوداء تعيد تعريف كلمة "عنصرية"... وقاموس أميركي يوافق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقترحت شابّة سوداء تدعى كينيدي ميتشوم، على القاموس المرجعي الأميركي "ميريام-ويبستر" تغيير تعريفه لكلمة عنصرية، ليعكس بشكل أفضل مفهوم القمع والاضطهاد الذي يعانيهِ الأشخاص الملونين في التاريخ الحديث منذُ القرن الثامن عشر والتاسع عشر.

واتصلت ميتشوم التي تخرّجت حديثًا من جامعة دريك في ولاية آيوا، بإدارة "ميريام-ويبستر" التي تنشر قواميسها منذ العام 1847، لاقتراح تحديث للمصطلح.

وقالت لشبكة "كموف" المحلية التابعة لـ "سي بي إس": "لقد أخبرتهم بأنهم في حاجة إلى تضمين وجود اضطهاد منظم على مجموعة من الناس." وأضافت أن المسألة لا تتعلق بمحبة شخصٍ على أساس العرق أو سوء مُعاملة، بل يتعدى ذلك.

في هذا الصدد، أكد مدير تحرير "ميريام-ويبستر"، بيتر سوكولوفسكي، لـ "وكالة فرانس برس" أن المصطلح سيتم تعديله بعد طلب ميتشوم.

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ويقدم القاموس حاليًا ثلاثة تعريفات للعنصرية، وقال سوكولوفسكي إن التعريف الثاني قريب من وجهة نظر ميتشوم لكن "سنجعل ذلك أكثر وضوحًا في إصدارنا التالي".

وفي النسخة الحالية من التعريف الثاني، العنصرية هي "عقيدة أو برنامج سياسي يقوم على افتراض العنصرية مصممة لتنفيذ مبادئها" و"نظام سياسيّ أو اجتماعيّ يقوم على العنصرية".

ويُذكر أن قاموس أكسفورد الأميركي عرّف كلمة العنصريّة بـ "المعاملة غير العادلة للأشخاص الذين ينتمون إلى عرق مختلف والسلوك العنيف تجاههم" أو "الاعتقاد بأن بعض الأعراق أفضل من الأخرى"، ولم يُشير أية تعريف، إلى الاضطهاد المنظّم على أساسٍ عرقيّ.