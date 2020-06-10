تعز.. مركز حقوقي يوثق 34 حالة انتهاك لحقوق الانسان خلال شهر

الأربعاء 10 يونيو 2020

وثق مركز حقوقي34 حالة انتهاك ضد حقوق الانسان، طالت مدنيين في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، خلال شهر مايو الماضي 2020.



وقال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان، في تقريره الشهري المعنون بـ " تعز.. كورونا حصار أخر" إن فريقه الميداني تمكن "من التنقل والحركة جراء تفشي جائحة كورونا بالمحافظة" ووثق مقتل 8 مدنيين بينهم امرأتين.

وأوضح أن من بين القتلى الثمانية، مقتل رجل وامرأة منهم، قصفا بقذيفة هاون من قبل مليشيا الحوثي، فيما قتل 3 مدنيين برصاص مسلحين خارج إطار الدولة، كما قتل رجل وامرأة برصاص مسلحين يتبعون فصائل في الجيش الحكومي، وقتل مدني برصاص مسلحين مجهولين، وفقا للتقرير.

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وأضاف المركز أن فريقه تمكن من رصد إصابة 14 مدنيا، بينهم امرأة و5 أطفال، تسببت مليشيا الحوثي بإصابة 7 منهم بينهم طفل برصاص قناص، حيث أصيب 4 مدنيين بينهم طفل برصاص قناص، وأصيب 3 مدنيين آخرين جراء انفجار ألغام أرضية زرعتها المليشيا.

ووفق التقرير، أصيب 7مدنيين أخرين بينهم 4 أطفال وامرأة برصاص أفراد في الجيش الحكومي، بالإضافة إلى توثيق حالة اعتداء واحدة ارتكبها أفراد في الجيش الحكومي، وحالة اختطاف واحدة قام بها مسلحون خارج إطار الدولة.

ورصد الفريق الميداني 10 حالات انتهاك طالت ممتلكات خاصة تعرض خلالها منزلين للضرر الجزئي وتدمير منزل بشكل كلي جراء القصف المتواصل لمليشيا الحوثي بالإضافة إلى تدمير 4 مركبات خاصة وتضرر 3 أخرى نتيجة القصف بقذائف المليشيات.

وقال التقرير، أن مستشفيات المدينة تعمل وفق إمكانيات محدودة للغاية وبأجهزة أغلبها قديمة أو معطلة، في ظل انشار جائحة كورونا، ولم تعد تمتلك المحافظة سوى 11 جهاز تنفس صناعي فقط غالبيتها لا تعمل بحسب تصريحات مدير مكتب الصحة بالمحافظة.