شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية استهدفت أحياء التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأربعاء 10 يونيو 2020 أخمدت القوات المشتركة مصادر نيران لمليشيات الحوثي -الذراع الإيراني في اليمن - طالت الأحياء السكنية في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري ميداني في القوات المشتركة أن المليشيات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية جنوب مركز مديرية التحيتا بسلاح الدوشكا بشكل عشوائي. Advertisements وأضاف المصدر أن القوات المشتركة ردت على مصادر النيران الحوثية ووجهت لها ضربات مركزة وحققت إصابات مباشرة في صفوف المليشيات انتهت بإخمادها وسقوط خسائر في الأرواح والعتاد. وتواصل المليشيات الحوثية ارتكاب جرائمها بحق المدنيين من خلال استهدافها للأحياء السكنية في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة منذ توقيع الهدنة الأممية

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