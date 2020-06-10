العثيمين يطالب بمحاسبة دولية لإسرائيل جراء انتهاكها حقوق الفلسطينيين

الأربعاء 10 يونيو 2020

جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، دعوته إلى المجتمع الدولي "للانخراط في عمل جاد لتنفيذ رؤية حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية لحل القضية الفلسطينية".



وقال خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي: "نطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

وأضاف أن منظمة التعاون الإسلامي "تجدد موقفها الرافض لكل سياسات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تغيير الموقف الديموغرافي للأراضي الفلسطينية".

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وشدد العثيمين على أن "الحفاظ على سيادة القانون الدولي يمثل عاملا حاسما في القضية الفلسطينية التي تعد قضية مركزية للمنظمة".

وأعرب عن تمسك المنظمة بدولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن حكومته ستشرع في الأول من يوليو/تموز المقبل بعمليات ضم مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية.

غير أن تلك الخطوة قوبلت برفض عربي ودولي حيث أعلنت عدة دول خلال الأسابيع الأخيرة معارضتها لضم إسرائيل أراض فلسطينية بالضفة الغربية ودعت إلى حل الدولتين.