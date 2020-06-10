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شكرا لقرائتكم خبر عن "فلاي دبي": تشغيل رحلات للقاهرة يأتي ضمن وجهات العودة والان مع التفاصيل
الأربعاء 10 يونيو 2020
أضافت فلاي دبي، القاهرة إلى وجهاتها الاستثنائية ضمن رحلات العودة الخاصة إلى الوطن لنقل المصريين العالقين في الإمارات.
ووفق موقع الناقلة الالكتروني، من المنتظر أن يتم تسيير رحلات القاهرة إلى جانب الوجهة التقليدية إلى مطار برج العرب في الإسكندرية، وفقا للبيان.
وتأتي الرحلات وفق ترتيبات بين الجهات المختصة في الإمارات ومصر، فيما تستوجب التنسيق مع السفارة المصرية قبل إجراء الحجز.
ومع إضافة وجهتي القاهرة والاسكندرية، رفعت "فلاي دبي" عدد الوجهات لديها إلى 12 دولة وتشمل أيضا باكستان، الهند، إيران، أوكرانيا، بلغاريا، بنغلاديش، جورجيا، رومانيا، صربيا، فنلندا، قيرغيزستان.
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