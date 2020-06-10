الكويت تسجل 683 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 10 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 275حالة.



وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في مؤتمر صحفي اليوم إنه تم تسجيل 683 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 33823 حالة.

Advertisements

ولفت إلى أن 193 مصابا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 1126 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 23288