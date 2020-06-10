صحيفة: الإمارات وظفت دبلوماسيتها الإنسانية بشكل فاعل خلال أزمة كورونا

الأربعاء 10 يونيو 2020

تحت عنوان "دبلوماسية الإنسان" قالت صحيفة الاتحاد إن أوجه التنسيق بين الإمارات ودول العالم، الشقيقة والصديقة تعددت في مكافحة انتشار فيروس كورونا، منذ بداية الأزمة، بإرسال إمدادات طبية لدعم الكوادر الطبية في تلك الدول لمواجهة الوباء، وتسهيل إيصال المساعدات المقدمة من منظمات الإغاثة الدولية لمناطق مختلفة من العالم، إلى جانب التعاون في مجال تأمين عودة مواطني الدول ممن تقطعت بهم السبل بسبب ما فرضه التحدي من ظروف تعليق رحلات الطيران.



واضافت أنه إلى جانب 802 طن من المساعدات الطبية المقدمة من الإمارات لأكثر من 65 دولة، فإن الدولة تؤمّن عبر مدينتها الإنسانية دعماً لوجستياً لمنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، لتسهيل وصول مساعداتها إلى مقاصدها لجهات عديدة من العالم، كما تتعاون مع منظمات طبية ومختبرات أبحاث دولية لتطوير أدوات الفحص، والوصول إلى علاج أو لقاح للفيروس.

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وذكرت الصحيفة أن دبلوماسية الإمارات الإنسانية، تم توظيفها خلال الأزمة، بشكل فاعل، ما ساهم في احتواء آثار الجائحة عالمياً، عبر تنسيق الجهود، وتسخير مختلف إمكانياتها في خدمة البشرية جمعاء، واستعدادها لتقديم العون لكل من يحتاجه بعيداً عن أي اعتبارات، وإعلاء الإنسانية في مثل هذه الظروف.

وأوضحت أن الإمارات في الأزمة العالمية، رسخت دورها التاريخي كأهم الدول في الاستجابة السريعة للأزمات العالمية، وهي تواصل رسالتها في هذه المرحلة تحديداً بتعزيز العمل الدولي المشترك لتجاوز هذا التحدي، والآثار التي خلفتها الجائحة، بهدف المضي معاً في مسيرة البناء والتنمية في مختلف دول العالم