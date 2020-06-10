مليشيات موالية لتركيا تقتحم مجمع غاز إيطالي غربي ليبيا

الأربعاء 10 يونيو 2020

قالت مصادر عسكرية ليبية إن مليشيات مسلحة موالية لتركيا اقتحمت، الأربعاء، مجمع غاز مليتة الإيطالي وقامت بطرد العاملين فيه وأوقفته عن العمل.



وأفادت المصادر وفقا لـ"العين الإخبارية" بأن ميليشيات مسلحة من مدينة زوارة الليبية الموالية لتركيا اقتحمت صباح اليوم مجمع الغاز ما تسبب في وقف ضخ الغاز إلى إيطاليا.

وأشارت إلى أن الخطوة تأتي في إطار غضب تركي على خلفية اتفاق بحري عقد الثلاثاء بين اليونان وإيطاليا.

ووقّع وزيرا خارجية اليونان وإيطاليا الثلاثاء في إثينا اتفاقاً لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأيوني الذي يفصل البلدين المجاورين.

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ويهدف الاتفاق الثنائي إلى تحديد مناطق الصيد البحري بين البلدين وهو يؤكد اتفاقاً سابقاً موقعاً عام 1977 يضمن حق الجزر في أن تكون لديها مناطق بحرية.

وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، بعد توقيع الاتفاق الثنائي : "اليوم تاريخي للبلدين".

في حين اعتبر نظيره الإيطالي لويجي دي مايو "أنها نتيجة مهمّة" مضيفاً "لسنا فقط جارين، نحن متمسكان بمنطقتنا المشتركة، البحر المتوسط".

وهذه النقطة مهمة بالنسبة لأثينا التي تواجه توتراً شديداً مع تركيا المجاورة الطامعة في حقول النفط في المنطقة وخصوصاً حق قبرص في القيام بأي عملية استكشاف للموارد النفطية في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.