شكرا لقرائتكم خبر عن «أسوشيتد برس»: إيران تُشيد حاملة طائرات «وهمية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت صور التقطتها الأقمار الاصطناعية أن إيران شيدت حاملة طائرات “وهمية” تشبه تلك التي تستخدمها البحرية الأمريكية، وسط توتر متصاعد بين واشنطن وطهران.

ووفقاً لـ”أسوشيتد برس”، ظهرت حاملة الطائرات الوهمية، في سلسلة صور فضائية في ميناء مدينة بندر عباس المطلة على الخليج العربي.

وتبدو السفينة الإيرانية المزيفة شبيهة بحاملات الطائرات من فئة “نيتمز”، التي تعتبر أضخم السفن الحربية على الإطلاق، وأبحرت العديد منها إلى مياه الخليج العربي.

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ويبلغ طول السفينة الوهمية 198 مترا وعرضها 48 مترا، وهي أقل حجما من حاملات الطائرات الأمريكية “نيتمز” التي يبلغ طولها 298 مترا وعرضها 74 مترا، وعند التدقيق في الصور، تظهر مجسمات 16 طائرات مقاتلة على ظهر هذه السفينة الإيرانية.

وتظهر الحاملة على مسافة قصيرة من الرصيف الذي كشف فيه الحرس الثوري في مايو الماضي عن 100 قارب سريع، وهي من النوع الذي يستخدمه أثناء الاحتكاك مع القوات الأمريكية في الخليج.