شكرا لقرائتكم خبر عن العائل الوسيط لكورونا.. الصين تحذف "البنجولين" من قائمة العقاقير التقليدية والان نبدء بالتفاصيل

حذفت الصين "البنجولين" من قائمة العقاقير التقليدية، حيث تكثف الحماية للثدييات الحرشفية المهددة بالانقراض.

وحسب العدد الصادر من صحيفة "ذا بيب" الحكومية أمس الثلاثاء، تم حذف "البنجولين" من قائمة الأدوية الصينية" الرسمية هذا العام، إلى جانب مواد أخرى، من بينها أقراص تحتوي على براز الخفافيش.

Advertisements

يعتقد بعض العلماء أن حيوان "البنجولين" هو العائل الوسيط لفيروس كورونا المستجد، الذي تم اكتشافه لأول مرة في مدينة ووهان وسط الصين في ديسمبر الماضي.

وحيوان "البنجولين" هو الأكثر تهريبا في العالم ويتم استخدامه على نطاق واسع كمكون في الطب الصيني الشعبي، على الرغم من أن فائدته العلاجية غير مثبتة علميا.

وكانت هيئة الغابات في الصين قد منحت يوم الجمعة الماضية لحيوانات البنجولين أعلى مستوى من الحماية نظرا لأنها مهددة بالانقراض وهي خطوة رحب بها نشطاء حقوق الحيوان.