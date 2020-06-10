شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الباكستاني يحبط مخطط إرهابي ويعتقل 8 إرهابيين والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح قائد شرطة بيشاور محمد علي في تصريحات صحفية اليوم أن أجهزة الأمن اعتقلت ثمانية إرهابيين خلال عمليات مختلفة نفذتها في مدينة بيشاور، وصادرت كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، موضحاً أن الإرهابيين المعتقلين بينهم شخص من الجنسية الأفغانية، والبقية باكستانيون من سكان إقليم خيبر بختونخواه، وأنهم اعترفوا خلال التحقيق بأنهم تسللوا إلى مدينة بيشاور قبل أيام لتنفيذ مخطط إرهابي كبير.
وأضاف أن قوات الأمن صادرت في ضوء التحقيق معهم كميةً من المتفجرات كانت مخبأة في موقع بمدينة بيشاور، لاستخدامها في تنفيذ المخطط الإرهابي، مشيراً إلى أن أجهزة الأمن كانت قد كثفت مستوى الإجراءات الأمنية في معظم مدن إقليم خيبر بختونخواه في ضوء معلومات استخباراتية حذرت من إمكانية وقوع أعمال إرهابية .
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