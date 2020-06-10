شكرا لقرائتكم خبر عن "المفوضية الأوروبية ": الصين وروسيا تروجان معلومات مضللة عن كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي في التقرير الذي نشر اليوم الأربعاء إن الدولتين بين "العناصر الأجنبية" التي سعت لـ"تقويض النقاش الديمقراطي" وتعزيز صورتهما من خلال "عمليات التأثير المستهدفة وحملات التضليل بشأن كوفيد19- في الاتحاد الأوروبي.
وقالت نائبة رئيس المفوضية فيرا يوروفا في إيجاز قبل إصدار التقرير: "سوف يكون من الخطر للغاية عدم التحرك". وأضافت أن الجائحة "أظهرت لنا أن المعلومات الخاطئة يمكن أن تحدث ضررا جادا، حتى أنها يمكن أن تقتل المواطنين ويمكن أن تقوض استجابة السلطات العامة وبالتالي تضعف أيضا الإجراءات المتخذة".
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