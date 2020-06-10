شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم السابع على التوالي.. تونس لا تسجل إصابات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت تونس اليوم، عدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم السابع على التوالي، ليستقر العدد الإجمالي للمصابين في حدود 1087 حالة إصابة منذ ظهور الوباء في البلاد يوم 2 مارس الماضي . وقالت وزارة الصحة التونسية في بيان : إنه تم إجراء 312 تحليلاً مخبريًا، من بينها 23 تحليلًا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للتحاليل 55891 شخص ، مشيراً إلى استقرار حالة الشفاء عند 983 حالة، و 49 وفاة، و 55 إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

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