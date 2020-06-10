شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية: نقدّر موقف المملكة الرافض لمخططات الضم والان نبدء بالتفاصيل

قدّرت الرئاسة الفلسطينية، مواقف المملكة الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والرافضة للمخططات الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية. وقالت الرئاسة في بيانها: إن هذا الموقف الذي صدر عن مجلس وزراء المملكة العربية السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - يؤكد موقفها الثابت والدائم في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته بالمحافل والميادين كافة، وهو ترجمة لمواقف المملكة المستمرة في دعم الحق الفلسطيني في مختلف المجالات.

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