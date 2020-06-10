شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعتزم فتح حدودها الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

تعتزم ألمانيا إنهاء الرقابة المفروضة على حدودها مع جيرانها الأوروبيين اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

وأبلغ وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء بالتعديلات المنتظرة.

وبحسب قرار الحكومة الألمانية، سيُمسح لمواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا بالدخول إلى ألمانيا عبر الحدود وبدون حجر صحي اعتبارا من 16 يونيو الجاري. وستنتهي الرقابة على دخول الأجانب، الذين يصلون إلى ألمانيا على متن طائرات من إسبانيا بحلول 21يونيو الجاري، وهو الموعد الذي تبدأ فيه إسبانيا السماح بدخول أول السائحين إلى أراضيها - وسيقتصر الدخول في الأيام الثمانية الأولى على بعض الجزر السياحية.

ورغم ذلك، تُطبق جميع الولايات الألمانية تقريبا لوائح تُلزم القادمين من دول بالاتحاد، التي يرتفع فيها عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد عن 50 حالة لكل مئة ألف نسمة في غضون أسبوع واحد، بالخضوع للحجر الصحي. وهو الوضع الذي تمر به السويد حاليا. ولا تُطبق هذه القواعد ولايتا براندبورج وشمال الراين-ويستفاليا فقط.