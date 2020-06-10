ليبيا.. نائب السراج يطالب بتجاهل أوامره وسط تصاعد الخلاف بين أعضاء "الرئاسي"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

شهدت الخلافات بين أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية تصاعدا غير مسبوق، وسط اتهامات لفايز السراج بالهيمنة على القرار، وإقصاء باقي أعضاء المجلس.



وطالب عضو حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا نائب رئيس حكومة الوفاق عبد السلام كجمان، الجهات العامة للدولة بعدم اعتماد أي قرار يصدر من المجلس الرئاسي.

ورأى المحلل السياسي عبد الجليل الدالي بأن هذه الوثيقة تأتي في وقت أصبح فيه التشظي السياسي واضحا بين مختلف أعضاء حكومة الوفاق وحلفائها قيادات الميليشيات وزعماء المدن المناصرة لها مثل مصراتة.

Advertisements

ونقل موقع “إرم نيوز“ عن الدالي قوله إن هذا القرار يعطي مؤشرا واضحا بأن هناك صراعا خفيا سابقا بدأ يتلمس طريقة للظهور على السطح .

ويرى الناشط الحقوقي خالد الصابر أن الخلافات بدأت منذ فترة وإن كانت بطريقة غير واضحة المعالم، مبينا في تصريح لـ إرم نيوز أن البداية القوية التي كشفت عن تغير كبير في المواقف بين من تبقى من أعضاء المجلس الرئاسي جاءت عن طريق أحمد معيتيق، حيت طالب آمر غرفة عمليات سرت التابعة للوفاق بعدم التوجه شرقا بناء على اتصالات مع موسكو.

من جانبه يرى الناشط الإعلامي حسين مذكور في تصريح للموقع ذاته بأن بيان كجمان يحتمل أحد وجهين إما أنه يريد الانضمام لمعسكر معيتيق وبالتالي يريد أن يتوقف السراج عن اتخاذ أي قرارات منفردة مثلما فعل سابقا بما فيها الاتفاقية الأمنية مع تركيا، أو أنه يريد أن يستحوذ على القرارات لصالح تيار الإخوان والمتشددين بحيث لا يستطيع السراج أو معيتيق اتخاذ قرارات خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ مبادرة القاهرة.

وأوضح مذكور بأن ما أشار له كجمان في بيانه بخصوص أنه لا يمكن اتخاذ أي قرارات إلا وفق اتفاق الصخيرات فلو طبق هذا الأمر فلن يكون هناك أي قرار؛ لأن اتفاق الصخيرات يؤكد على أن أي قرار لابد أن يتخذ جماعيا وبعدد 9 أعضاء لا يتواجد منهم سوى 3 في الوقت الراهن