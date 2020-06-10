"فلاي دبي": تشغيل رحلات للقاهرة يأتي ضمن وجهات العودة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أضافت فلاي دبي، القاهرة إلى وجهاتها الاستثنائية ضمن رحلات العودة الخاصة إلى الوطن لنقل المصريين العالقين في الإمارات.



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ووفق موقع الناقلة الالكتروني، من المنتظر أن يتم تسيير رحلات القاهرة إلى جانب الوجهة التقليدية إلى مطار برج العرب في الإسكندرية، وفقا للبيان.

وتأتي الرحلات وفق ترتيبات بين الجهات المختصة في الإمارات ومصر، فيما تستوجب التنسيق مع السفارة المصرية قبل إجراء الحجز.

ومع إضافة وجهتي القاهرة والاسكندرية، رفعت "فلاي دبي" عدد الوجهات لديها إلى 12 دولة وتشمل أيضا باكستان، الهند، إيران، أوكرانيا، بلغاريا، بنغلاديش، جورجيا، رومانيا، صربيا، فنلندا، قيرغيزستان.