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وفاة الممرضة السعودية نجود الخيبري بفيروس كورونا تحظى بتفاعل كبير على تويتر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020

وفاة الممرضة السعودية نجود الخيبري بفيروس كورونا تحظى بتفاعل كبير على تويتر

متابعات_ الخليج 365

توفيت الممرضة نجود خليل الخيبري، مساء أمس (الثلاثاء)، والتي كانت تعمل في مستشفى أحد بالمدينة المنورة؛ وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

 

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بدورها، قدمت الجمعية السعودية للتمريض ومنسوبوها، العزاء إلى عائلتها، داعين الله لها أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

 

ودشن مغردون على موقع “تويتر” هاشتاق #الممرضه_نجود_الخيبري، للتعبير عن تعازيهم في وفاة الممرضة، داعين الله لها بالرحمة والمغفرة، وقال أحد المغردين: “أبطال الصحة الذين توفوا بسبب فيروس كورونا.. رحمة الله على أرواحكم الطاهر، لاتنسوهم من دعائكم.

 

وكتب مغرد آخر: “شكرًا أبطال الصحة.. تبذلون أغلى ما تملكون لحماية أغلى ما نملك

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