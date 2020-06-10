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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني الليبي يدمر منظومة دفاع جوي تُركية شرق مصراته والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
قصفت طائرات الجيش الليبي، اليوم الأربعاء، عدة أهداف تابعة للميليشيات الموالية لتركيا غربي البلاد في محاور شرق مصراته.
وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، في بيان لها، إن القوات الجوية استهدفت منظومة دفاع جوي تُركية شرقي مصراته.
وأضافت أن الجيش كثف الطلعات الجوية منذ ساعات الصباح الأولى ما أسفر عن تدمير المدفعية التابعة للمليشيات والمرتزقة المولين للأتراك والتي تقوم بقصف منازل الآمنين في منطقة جارف.
وأشار البيان إلى أن القوات الجوية استهدفت مواقع وتمركزات وآليات عسكرية للميليشيات في مناطق السدادة والقداحية شرقي مصراته.
ولفت إلى أن منصات الدفاع الجوي أسقطت صباح اليوم الأربعاء طائرة تُركية مُسيرة بالقرب من منطقة جارف قرب مدينة سرت.
وأكد بيان الجيش الليبي استمرار وصول التعزيزات لوحدات القوات المُسلحة وانتشارها وتمركزها لحماية مدينة سرت من كل المحاور.
والثلاثاء هدد الرئيس التركي رجب أردوغان باقتحام مدينة سرت وسط ليبيا وتكرر الميليشيات الموالية له في مصراته والغرب الهجوم على المدينة فيما تصد قوات الجيش كل الهجمات.
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