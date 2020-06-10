شاهد.. طائرة مساعدات إماراتية للسودان تحمل 38 طنا من خيرية آل مكتوم لمجابهة "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

بتوجيهات الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبى وزير المالية راعى هيئة آل مكتوم الخيرية ومتابعة الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس أمناء الهيئة وصلت عصر أمس إلى مطار الخرطوم طائرة مساعدات اماراتية على متنها 37 طنا من المستلزمات والمعينات الطبية للمساهمة في مجابهة فيروس كوفيد 19 مقدمة من هيئة آل مكتوم الخيرية.



وكان في استقبال الطائرة التابعة لـ "فلاي دبي" عند هبوطها على مدرج المطار البروفيسور صديق تاور عضو المجلس السيادي ونائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية وسعادة حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة واعضاء سفارة دولة الامارات العربية المتحدة ومسؤولي مكتب هيئة آل مكتوم الخيرية في السودان والاعلاميين في وسائل الاعلام السودانية والاماراتية.

وأعرب البروفيسور صديق تاور باسم رئيس وأعضاء المجلس السيادي ورئيس مجلس الوزراء والحكومة الانتقالية عن تقديرهم وشكرهم للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وحكومتها وشعبها على الدعم والمساندة المستمرة لشعب السودان طوال العقود الماضية ودورهم المقدر في دعم السودان في مجابهة جائحة كورونا من خلال جسر جوي تم عبر تقديم مساعدات مقدرة من المستلزمات والمعينات الطبية وبكميات كبيرة.

كما حيا البروفيسور تاور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على دعمه للسودان واهتمامه الشخصي المقدر لمساعدة السودان في المجالات كافة عبر هيئة آل مكتوم الخيرية التي لها أعمال خيرية واسعة ومتنوعة في السودان.

ومن جانبه أكد السفير حمد الجنيبي أن هذه المساعدات المقدمة من هيئة آل مكتوم الخيرية تأتي اتساقا ومواصلة للمساعدات التي تقدمها دولة الامارات العربية المتحدة للأشقاء في السودان وهو نهج مستمر ومتواصل طوال العقود الماضية وصلا وامتدادا لعلاقات البلدين المزدهرة.

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وأشاد بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم وجهودهما المستمرة في اعمال البر والخير عبر هيئة آل مكتوم الخيرية التي تغطي أنشطتها الخيرية دولا كثيرة حول العالم خاصة الدول الافريقية ومن بينها السودان.

وقال سعادة ميرزا الصائغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم في تصريح له إن هيئة آل مكتوم الخيرية ظلت حريصة على المساهمة في دعم السودان في مجالات متعددة من اهمها التعليم والسقيا وكفالة الأيتام وغيرها من وجوه الخير ..وأنها تنطلق في تلك المساعي الخيرية بتوجيهات ومتابعة من الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم والذي يُبدي حرصا واهتماما كبيرة بهذه المساعدات وتوصليها للمستفيدين وان هذه المساعدات الخاصة بالمستلزمات والمعينات الطبية سيتفيد منها الآلاف من السودانيين من الكوادر الطبية في مجال الرعاية الاجتماعية وعموم افراد المجتمع توسيعا لنطاق مجابهة الكورونا من حيث توفير المعقمات والكمامات والالبسة الواقية والجلوكوز وغيرها.

وأشار ابراهيم عدلان ابراهيم مدير عام سلطة الطيران المدني بالسودان الى أن مطار الخرطوم استقبل جسرا جويا إماراتيا خلال الشهرين الماضيين تضمن مساعدات إنسانية متنوعة ..مشيدا بسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والشيخ راشد بن حمدان بن راشد وهيئة آل مكتوم الخيرية على دعم السودان بكميات مقدرة من المستلزمات والمعينات الطبية لمجابهة كورونا.

يشار إلى ان اجمالي مساعدات مجابهة الكورونا من الامارات بلغ 54 طنا وهي تشكل ما نسبته 62% من اجمالي مساعدات الكورونا للسودان من دول ومنظمات عالمية وان مبدأ وسياسة دعم السودان في المجالات كافة مستمر من قبل القيادة الرشيدة في دولة الامارات عبر القنوات المتعددة المتاحة لدولة الامارات العربية المتحدة.