شكرا لقرائتكم ليبيا..الجيش يدمّر معدات عسكرية تركية للوفاق ويعرقل تقدمها لسرت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شنّ الجيش الليبي، الأربعاء، غارات جوية مكثفة على تمركزات قوات الوفاق بعدة مناطق واقعة بين مدينتي مصراتة وسرت، أسفرت عن خسائر فادحة للميليشيات، وأدت لعرقلة تقدم الوفاق إلى مدينة سرت.

وقال خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي، في تصريح لـ"العربية.نت"، إن قوات الجيش نفذّت اليوم 5 ضربات جوية استهدفت مواقع وتجمّعات الميليشيات في الوشكة وأبوقرين والقداحية والمحمية، وكبّدتها خسائر فادحة في المعدات العسكرية والأرواح مما أدى إلى تقهقرهم إلى الوراء.

ومن جانبه، أوضح بيان نشرته شعبة الإعلام الحربي، أن قوات الجيش تمكنت من تدمير منظومة دفاع جوي تركية في محيط منطقة أبوقرين وعربات عسكرية تتبع لمجموعات الحشد والمرتزقة الأتراك في منطقة السواليط، إلى جانب وتدمير المدفعية التابعة لمجموعات الحشد والمرتزقة الأتراك والتي تقوم بقصف منازل الآمنين في منطقة جارف وموقع مجموعات الحشد والمرتزقة الأتراك في منطقة القداحية، كما استهدفت مواقع وتمركزات لمجموعات الحشد والمرتزقة الأتراك في محيط منطقة السدادة شرق مدينة مصراتة.

وأضاف الجيش أن "العمليات الجوية المكثفة على مواقع مجموعات الحشد والمرتزقة الأتراك مستمرّة حتى هذه اللحظات، تزامنا مع استمرار وصول التعزيزات لوحدات القوات المُسلحة وتنتشر وتتمركز في المواقع المكلفة بها من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة وغرف العمليات".