شكرا لقرائتكم ليبيا.. مسلحون يوقفون إنتاج النفط بحقل الفيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، توقف الإنتاج في حقل الفيل النفطي، بعد إغلاقه من إحدى المجموعات المسلحة.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن آمر ما يسمى بـ"كتيبة خالد بن الوليد" المدعو "يوسف حسين التباوي"، قام بإجبار عاملي حقل الفيل النفطي على إغلاق الإنتاج في الحقل من جديد، بعد أيام قليلة فقط من إعادة الإنتاج بعد فتح الصمامات المغلقة في الحمادة.

ووصفت المؤسسة هذا العمل بـ"الإجرامي الخطير بحق الشعب الليبي ومصالحه"، مشيرة إلى أن ذلك "يظهر من جديد فشل حرس المنشآت النفطية بتنفيذ مهامه القانونية المتمثلة بحماية منشآت القطاع والعاملين فيها بل أصبح عبارة عن ميليشيات تنفذ أوامر من قيادات غير قانونية من أجل خدمة المصالح الأجنبية".

وتوعدت المؤسسة، بملاحقة المجرمين قانونيا واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضدهم، مشددة على أن كل من يعمل على تدمير الاقتصاد ومستقبل البلاد، يجب أن يدفع ثمن جرائمه.

ويأتي ذلك بعد يومين من استئناف الإنتاج بهذا الحقل الواقع بمنطقة فزان جنوب غرب ليبيا، الذي يبلغ إنتاجه حوالي 73 ألف برميل يوميا ويحتوي على أكثر من 1.2 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية، والذي ينتج 315 ألف برميل يوميا.

توقف دام شهوراً

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط ومهندسان بحقل الفيل النفطي الليبي يوم الأربعاء إن الإنتاج توقف في الحقل بعد أيام قليلة من استئناف العمليات به في أعقاب توقف دام شهورا.

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وكان الإنتاج توقف في حقل الشرارة يوم الثلاثاء.

كانت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أكدت في وقت سابق استئناف بعض الإنتاج في حقل الشرارة النفطي العملاق بجنوب البلاد.

وكان مهندسان في الحقل أبلغا رويترز، السبت، أن الإنتاج يعود تدريجياً عقب حصار أغلق الحقل البالغة طاقته 300 ألف برميل يومياً لأكثر من أربعة أشهر.

يأتي استئناف الإنتاج بالحقل بعد التغيرات العسكرية الأخيرة. وكانت قد أغلقت حقول نفط وموانئ منذ يناير/كانون الثاني، مما أوقف معظم إنتاج ليبيا وحجب إيرادات بمليارات الدولارات.

وقالت مؤسسة النفط إن الإنتاج عاد إلى حقل الشرارة "بعد مفاوضات طويلة قامت بها المؤسسة لفتح صمام الحمادة الذي تم إغلاقه بشكل غير قانوني في شهر يناير الماضي".

كان حرس المنشآت النفطية قال إن الصمام الذي جرى إغلاقه على خط الأنابيب الواصل بين الشرارة وميناء الزاوية النفطي في الشمال قد أعيد فتحه الجمعة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الإنتاج في حقل الشرارة سيبدأ بقدرة تبلغ 30 ألف برميل يوميا، مضيفة أن من المتوقع عودة الإنتاج إلى الطاقة الكاملة خلال 90 يوما.