«لم يكن إيجابياً».. بيان من وزارة الري بشأن اجتماع سد النهضة بعد عودة المفاوضات

كشفت وزارة الري والموارد المائية، اليوم الأربعاء، عن نتائج الاجتماع الذي عُقد أمس الثلاثاء بين وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إنه بعد مرور ثلاثة أسابيع منذ إطلاق السودان مبادرته بشأن عودة السودان ومصر وإثيوبيا إلى مائدة المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي، انعقد أمس الثلاثاء اجتماع وزراء الري في الدول الثلاث بحضور المراقبين الدوليين: "الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي".

وأضاف البيان أنه "من الصعب وصف الاجتماع بأنه كان إيجابيًا أو وصل إلى أي نتيجة تذكر؛ حيث ركز على مسائل إجرائية ذات صلة بجدول الاجتماعات ومرجعية النقاش ودور المراقبين وعددهم."

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن المناقشات عكست وجود توجه لدى إثيوبيا لفتح النقاش من جديد حول كافة القضايا، بما في ذلك المقترحات التي قدمتها إثيوبيا في المفاوضات باعتبارها محل نظر من الجانب الإثيوبي، وكذلك كافة الجداول والأرقام التي تم التفاوض حولها فى مسار واشنطن، فضلاً عن التمسك ببدء الملء في يوليو ٢٠٢٠.

وأضاف البيان تأكيد مصر على ثوابت موقفها فى هذا الشأن والتي تتضمن ما يلى:

− مطالبة إثيوبيا بالإعلان بأنها لن تتخذ أي إجراء أحادي بالملء لحين نهو التفاوض والتوصل لاتفاق.

Advertisements

− أن مرجعية النقاش هي وثيقة 21 فبراير 2020 التي أعدتها "الولايات المتحدة والبنك الدولي" بناء على مناقشات الدول الثلاث خلال الأشهر الماضية.

− أن يكون دور المراقبين كمسهلين.

− أن فترة المفاوضات ستكون من 9-13 يونيو 2020 للتوصل إلى الإتفاق الكامل للملء والتشغيل.

وبحسب البيان أيضًا، جرى التوافق على عقد اجتماع آخر بحضور المراقبين اليوم ١٠ يونيو الجاري.

وعقب انتهاء الاجتماع، قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، إن الاجتماع جاء "مثمراً وإيجابياً".

وأكد وزير الري السوداني أنه تم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات بشأن سد النهضة مع استمرار عمل المراقبين .

وأضاف عباس أنه تم توجيه وزراء الري بالدول الثلاث لمواصلة المفاوضات، مؤكداً أن اجتماع اليوم تم بنجاح بحضور 3 مراقبين من جنوب أفريقيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.