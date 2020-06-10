أكثر من ألفي إصابة بكورونا في إيران خلال 24 ساعة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

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سجّلت إيران الأربعاء أكثر من ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في إطار ارتفاع عدد الإصابات مؤخرا والذي أرجعه الرئيس حسن روحاني لازدياد الفحوصات.

وقال روحاني في اجتماع متلفز مع أعضاء حكومته "عندما يتم إجراء مزيد من الفحوص، فمن الطبيعي أن يتم الكشف عن مزيد من الإصابات".

لكنه أضاف أن العدد الكبير للإصابات المعلنة مؤخرا "لا يحمل جانبا سلبيا وعلى الناس ألا يقلقوا".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري إنه تم تأكيد 2011 إصابة في الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في إيران إلى 177,938.

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وأضافت أن عدد الوفيات بلغ 8506 مع تسجيل 81 وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

وذكرت الوزارة أنها أجرت أكثر من مليون فحص كوفيد-19 منذ تم تسجيل أولى الإصابات في البلاد في 19 شباط/فبراير.

وسرت شكوك في الداخل والخارج حيال أرقام إيران الرسمية وسط قلق من أن الأعداد الحقيقية قد تكون أعلى بكثير.

وأثار ارتفاع عدد الإصابات منذ تسجيلها انخفاضا مطلع أيار/مايو والتراخي في الالتزام بالتباعد الاجتماعي قلق السلطات التي شددت مرارا على ضرورة الالتزام بصرامة بالقواعد الصحية.