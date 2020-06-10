بوريل: الاتحاد الأوروبي لا يريد الدخول في "حرب باردة" مع الصين

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أعلن وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل الأربعاء أنّ ليس في نية بروكسل الدخول في "حرب باردة" مع الصين بسبب حملات التضليل المرتبطة بوباء كوفيد-19 الذي تعدّ الصين مصدره. وقال بوريل تعليقا على سؤال حول مباحثاته الثلاثاء عبر تقنية الفيديو مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي للتحضير لقمة أوروبية-صينية، "قلت لوزير الخارجية الصيني: لا تقلقوا، إنّ أوروبا لن تنخرط في حرب باردة مع الصين".

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