سلطنة عمان تسجل 689 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - مسقط- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء تسجيل 689 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 334 لعمانيين و355 لغير عمانيين.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 18 ألفا و887، بالإضافة إلى 84 وفاة وتماثل 4 ٱلاف و329 حالة للشفاء.

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