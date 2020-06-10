شرطة التموين تضبط صاحب مصنع ملابس لتصنيعه كمامات قماش بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن المنوفية، من ضبط المدير المسئول عن مصنع ملابس جاهزة، لقيامه بتصنيع كمامات من القماش بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة وعدم حمل سجل صناعي.

وعثر بداخل المصنع على (19ماكينة خياطة أنواع مختلفة، 5 مقص كهربائي، 8 ترابيزة مكواة، 50 كرتونة "خيط" بكل كرتونه 12 بكرة خيط ألوان مختلفة، 20 كرتونة أستك لزوم تصنع الكمامات، 25 توب قماش قطن ليكرا لزوم تصنيع الكمامات ألوان مختلفة، 7500 كمامة منتج نهائي مصنعة ومعبأ في أكياس معده للتوزيع، 5000 كمامة تحت التصنيع، 10 آلاف أستيكر ألوان وأنواع مختلفة).

ورد تقرير التفتيش الصيدلي بأن الكمامات غير مطابقة للمواصفات القياسية والصحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.